وأوضح مراسلنا أن البرهان سيلتقي قادة من أحزاب الأمة القومي والشيوعي والمؤتمر السوداني والناصري والبعث، مضيفا أن هذه المباحثات تهدف إلى بحث "مسألة تشكيل الحكومة المقبلة".

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، أن الاعتصام أمام مقر قوات الجيش في العاصمة الخرطوم، لن ينفض إلا برحيل كل وجوه النظام الحالي، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال التجمع، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من 4 أشهر، إن "الاعتصام لن ينفض حتى الإسقاط الكامل للنظام، بكل مكوناته الشمولية ورموزه الفاسدة".

ومساء الجمعة، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، تنازله عن منصبه، للفريق الركن عبد الفتاح البرهان، ليكون الرئيس الثاني للمجلس بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.