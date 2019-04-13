وقال إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في المنطقة.

وقال مصدر عسكري، إنه حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف.

وأضاف المصدر، أن الدفاعات الجوية للصواريخ أسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها.

وحسب وكالة سانا الرسمية، أسفر الهجوم عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح.

ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب الأهلية السورية عشرات الضربات العسكرية في سوريا مستهدفة ما يُشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة وانتشار للقوات الإيرانية وقوات من حزب الله المتحالفة معها بغرض تقديم الدعم العسكري للرئيس بشار الأسد.