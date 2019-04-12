وقالت مصادر عسكرية في قوات المقاومة المشتركة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن القصف الحوثي بقذائف الهاون طال مركز "سيتي ماكس" في شارع صنعاء.

وأكدت المصادر أن القصف أصاب خزان وقود تابعا للمركز الملاصق لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، مما تسبب في اندلاع حريق هائل التهم أجزاء من مرافق المركز.

وسبق للمتمردين الحوثيين أن قصفوا نفس المركز عدة مرات، مما أسفر عن حرائق ودمار كبير في مرافقه.

ولا تزال الميليشيات الحوثية تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد أواخر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، التي تعد المنفذ البحري الأهم لليمن.