ونجحت قوات الأمن في إحباط الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين عيون موسى الأمني، وتمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية، وفقا لبيان للجيش المصري.

وأورد البيان: "حاولت العناصر الإرهابية في الساعات الأولى من صباح الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك. وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدا لاستهداف قوة نقطة التفتيش".

وأضاف بيان الجيش المصري: "تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله".

وتم الدفع بتعزيزات أمنية ودعم لوجستي لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة، والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة، وفقا للبيان.

وتشن القوات المصرية منذ سنوات حملة على المسلحين، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، حيث تنشط جماعة "أنصار بيت المقدس" التابعة لتنظيم "داعش".