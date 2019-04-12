وقالت وزارة الصحة في القطاع أن فتى فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب العشرات في المواجهات ذاتها.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، قوله في بيان "استشهد الطفل ميسرة موسى أبو شلوف (15 عاما) إثر إصابته برصاصة في البطن أطلقها جنود الاحتلال عليه شرق جباليا".

كما أفاد القدرة إلى بإصابة 30 فلسطيني بجروح، إلى جانب تعرض مسعف بنيران الجيش الإسرائيلي.