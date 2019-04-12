وتأتي غارة سلاح الجو الليبي ردا على غارة نفذتها طائرة تابعة لميليشيات طرابلس، في وقت سابق من الجمعة، واستهدفت معسكر اللواء الرابع جنوبي العاصمة الليبية.

وأوضحت مصادر ليبية أن الغارة استهدفت معسكر اللواء الرابع، وهو نفسه، الذي أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل يومين، سيطرته عليه.

كذلك أظهر مقطع فيديو آثار الدمار الذي طال أحد المنازل في العاصمة الليبية، بعد أن تعرض لقصف من قبل ميليشيات طرابلس، الجمعة.

وذكرت مصادر أن الميليشيات قصفت المنزل الواقع في سوق الخميس، جنوبي العاصمة الليبية، وهي منطقة زراعية تضم منازل مدنيين.

وأوضحت أن الطائرة العسكرية التي نفذت الغارة، انطلقت من قاعدة جوية في مصراتة تابعة لميليشيات طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد بدأ عمليته العسكرية "طوفان الكرامة" الأسبوع الماضي، فيما ردت عليه ميليشيات طرابلس بشن غارات على مختلف مواقعه.

وأكد الجيش أن الهدف من العملية هو فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات منها.