وذكرت مصادر أن الميليشيات قصفت المنزل الواقع في سوق الخميس، جنوبي العاصمة الليبية، وهي منطقة زراعية تضم منازل مدنيين.

وأوضحت أن الطائرة العسكرية التي نفذت الغارة، انطلقت من قاعدة جوية في مصراتة، وهي تابعة لميليشيات طرابلس.

وتم تصوير مقطع الفيديو من داخل المنزل المهدم، ويوضح المصور أنه بيت لعائلة مدنية، تم استهدافه وتدميره بالكامل.

وكانت مصادر ليبية قد ذكرت في وقت سابق الجمعة، أن طائرة تابعة لميليشيات طرابلس شنت، غارة على معسكر اللواء الرابع جنوب العاصمة الليبية.

وأوضحت أن الغارة استهدفت معسكر اللواء الرابع، وهو نفسه، الذي أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل يومين، سيطرته عليه، ويقع بمنطقة العزيزية جنوبي العاصمة.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد بدأ عمليته العسكرية "طوفان الكرامة" الأسبوع الماضي، فيما ردت عليه ميليشيات طرابلس بشن غارات على مختلف مواقعه.

وأكد الجيش أن الهدف من العملية هو فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات منها.

والأحد، اعتبر المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن "العاصمة طرابلس مختطفة من قبل الإرهابيين، الذين لم يعودوا يمتلكون من قوة سوى بث السموم والأخبار الزائفة".