وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الهلال الأحمر السعودي، في تصريح مشترك، إن المبادرة المشتركة تأتي من منطلق "أواصر الأخوة الإسلامية" وتؤكد على التضامن الانساني مع الشعب الإيراني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي الوقت الحالي، تبحث الهيئتان الآليات اللازمة والضرورية لتفعيل المبادرة المشتركة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة في إيران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت سلطات محافظة خوزستان، الواقعة جنوب غربي إيران، أمرت في وقت سابق بعمليات إجلاء شملت أكثر من 60 ألف شخص في مدينة الأحواز المهددة بالفيضانات، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة تسنيم عن حاكم المحافظة غلام رضا شريعتي إعلانه أن أمر الإخلاء اتخذ "بشكل وقائي واحتياطي بهدف تجنب أي خطر على السكان".