وحسب وكالة الأنباء السعودية، وجه وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان.

ووجه الوزير بنتن، إلى متابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في تعميم على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، الخميس، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وتعيين مجلس عسكري انتقالي في البلاد.