وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ)، إن الرئيس اليمني أصدر قراراً جمهورياً دعا من خلاله إلى عقد جلسة للبرلمان اليمني في محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد).

وستنعقد جلسة البرلمان، السبت، في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، وسيحضرها الرئيس اليمني إضافة لسفراء الدول الـ 19 الراعية لليمن.

لماذا الآن..؟

بعد أن حددت مليشيات الحوثي الانقلابية موعداً بإجراء انتخابات تكميلية لمقاعد البرلمان للنواب المتوفين في المحافظات الخاضعة تحت سيطرتهم، كان لابد وأن يعقد البرلمان جلسة تقطع الطريق على الحوثيين من محاولة سيطرتهم على السلطة التشريعية في اليمن، حسب مراقبين.

ويمتلك البرلمان الموالي للشرعية نصاباً قانونياً بتوفر 134 نائباً سيحضرون الجلسة غير الاعتيادية، والتي يجب عليها أن تختار هيئة رئاسية للبرلمان بعد تعذر خروج رئيس مجلس النواب يحيى الراعي من صنعاء بعد أن فرضت مليشيات الحوثي الإقامة الجبرية عليه.

البرلمان .. الأطول عمراً

وبحسب مصادر "سكاي نيوز عربية" فلقد تم التوافق على تنصيب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني رئيساً لمجلس النواب، إضافة إلى ثلاث شخصيات ستتولى منصب نائب ثانٍ لرئيس البرلمان الذي سيعقد في حضرموت جلسات لمدة أسبوع يقر من خلالها عدة قرارات منها التصويت على الحكومة وإقرار الموازنة المالية.