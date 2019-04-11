وقال العميد مجلي، في مؤتمر صحفي بمأرب إن الجيشَ اليمني لا يزال ملتزمًا بالهدنةِ في مدينةِ الحديدةِ وفقًا لتوجيهاتِ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبانتظارِ إلزامِ المجتمعِ الدولي مليشيا الحوثي تنفيذَ اتفاقِ السويد.

وطالب المتحدث العسكري اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- المبعوث الأممي والأمم المتحدة بالإعلان الصريح عن المُعرقل لتنفيذ اتفاق السويد, مشيرًا إلى انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة منذ سريانِها قبل أربعة أشهر التي بلغت (2517) خرقًا.

وقد شهدت مدينة الحديدة مواجهات بين ميليشيات الحوثي وقوات المقاومة المشتركة، في إطار الخروقات المستمرة لقرار وقف إطلاق النار من قبل الميليشيا المدعومة إيرانيا.

وذكرت مصادر ميدانية أن مواجهات دارت في الجهة الجنوبية و الشرقية للمدينة، تخللها قصف بالأسلحة الثقيلة. وقصف المتمردون مواقع المقاومة شرقي مدينة الصالح بمدينة الحديدة.

كما شهدت مديرية الدريهمي والجاح في مديرية بيت الفقيه وحيس قصف للمتمردين على مواقع المقاومة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في مديرية الدريهمي أن المليشيات قصفت بشكل مكثف مواقع شرق المديرية بقذائف الهاون وبمدفعية الهاوزر، حيث نشر المتمردون مدافع ثقيلة في قريتي دير حسن ومحل الشيخ، شمال المديرية، وتقوم بإطلاق القذائف من وسط منازل القريتين.

وأطلقت المليشيات العشرات من قذائف المدفعية على مناطق الجريب ودير اليماني وقزعة الدبل شمال غرب الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

كما صعدت مليشيا الحوثي من عمليات الاستهداف والقصف على مواقع قوات العمالقة ومنازل المواطنين في مديرية حيس.

ولقي 5 مدنيين بينهم امرأة حتفه، بانفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيا الحوثي، في مديريتي التحيتا والدريهمي جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن لغماً انفجر بدراجة نارية تقل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة. كما قُتل شخصان يعملان في رعي الأغنام، بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقة المنقم الأسفل جنوب شرق مدينة الدريهمي.