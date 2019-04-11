صرح صالح للأسوشيتيد برس في مدينة الإسكندرية المصرية بأن الجيش الوطني الليبي تدخل من أجل "تحرير" طرابلس من الميليشيا المتناحرة.

قال صالح إنه سيكون من المستحيل عقد مؤتمر السلام المزمع عقده الأسبوع المقبل.

وأضاف أن البرلمان والجيش الوطني الليبي "مقتنعان بأنه لا يمكن تنفيذ اتفاق ... لأن هذه الجماعات تعبث بالعاصمة".

ميدانيا، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إسقاط طائرة حربية تابعة للميليشيات أقلعت من قاعدة مصراتة الجوية كانت تستهدف عناصر الجيش الوطني.

إن الطائرة الحربية التي جرى إسقاطها كانت في مهمة لقصف مواقع الجيش الليبي وأقلعت من مصراتة. وقال المسماري إن الطائرة الحربية التي جرى إسقاطها كانت في مهمة لقصف مواقع الجيش الليبي وأقلعت من مصراتة.