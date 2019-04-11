وذكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في البيان أنه تابع بدء التظاهرات في السودان، وهو ما يسنده ويعززه "إيماننا المطلق بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية" حسب تعبيره.

ودعا الجهاز، المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جر البلاد لانفلات أمني شامل، مؤكدا قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون.

كما أكد الجهاز على أنه مؤسسة قومية تقوم بواجبها وفقا للدستور والقوانين المنظمة وأنها لن تتوانى في الاضطلاع بدورها في تأمين البلاد وحماية مكتسباتها.

وواصل المتظاهرون، الأربعاء، الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني لليوم الخامس على التوالي، وسط التحاق المزيد من الغاضبين.

ووثقت مقاطع فيديو التقطت من أماكن مرتفعة، خروج الآلاف من المحتجين، الذين أصروا على رحيل البشير على الرغم من تعهده بعدم الترشح لولاية جديدة.