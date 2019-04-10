وظهر في اللقطة جندي سوداني مبتسما راسما علامة النصر بيده لطفلة صغيرة توشحت بالعلم السوداني، ضمن الاحتجاجات الغفيرة في الخرطوم.

واعتبر الكثيرون اللقطة معبرة عن واقع المظاهرات الحالية، ووصفوا الصورة بأنها تعكس وقفة جنود الجيش السوداني إلى جانب الشعب.



وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها في المنصات الاجتماعية، حشودا غفيرة في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال احتجاجات عارمة ضد نظام الرئيس عمر البشير، الأربعاء.

وواصل المتظاهرون، الأربعاء، الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني لليوم الخامس على التوالي، وسط التحاق المزيد من الغاضبين.

ووثقت مقاطع فيديو التقطت من أماكن مرتفعة، خروج الآلاف من المحتجين، الذين أصروا على رحيل البشير على الرغم من تعهده بعدم الترشح لولاية جديدة.