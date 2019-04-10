وقال المسماري إن الطائرة الحربية التي جرى إسقاطها كانت في مهمة لقصف مواقع الجيش الليبي وأقلعت من مصراتة.

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الطائرة التي جرى إسقاطها من نوع (L39).

وخلال المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري، أوضح المسماري أن العمليات العسكرية تشهد مواجهة مجموعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش في العاصمة طرابلس.

وتابع: "28 قتيلا 92 و جريحا سقطوا في صفوفنا منذ انطلاق العمليات العسكرية في طرابلس".

وأضاف "كل الإمكانيات مسخرة لمعركة طرابلس"، مشيرا إلى أن "فرضنا السيطرة على مطار طرابلس وبعد اليرموك المعركة الآن تدور حول معسكر الدبالي".

وذكر أن قواتنا تعمل الآن على قطع الطريق الرئيسية بين طرابلس وشرق العاصمة، مشددا على عدم وجود أسرى أو مفقودين في صفوف الجيش الليبي.