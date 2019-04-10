وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية "وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح بتاريخ التاسع من أبريل 2019 يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس الرابع من يوليو 2019".

وكان بن صالح، قد أكد الثلاثاء، في أول خطاب له بعد توليه المنصب، بإجراء انتخابات حرة وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم.

وأكد بن صالح، أن طموحه الوحيد هو تأدية مهمته بتفاني، والإسراع في إقامة انتخابات رئاسية.

وقال بن صالح، الذي رفضه المحتجون مباشرة بعد اختيار البرلمان له لقيادة فترة انتقالية، إن الجيش احتكم للدستور كسبيل للخروج من الأزمة.

وقال بن صالح إنه سيعمل على إحداث هيئة وطنية جماعية تعهد لها مهمة تحضير شروط إجراءالانتخابات، وتعهد بأن تسخر الحكومة لها جميع السبل لأداء مهامها بحرية.