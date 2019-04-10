وذكر البيان أن أعمال التأمين الفني لطائرات مصر للطيران وعمليات الصيانة تتم طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمات الطيران المدني الدولية.

وأضاف أن شركة مصر للطيران للصيانة حاصله على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA Part 145 وكذلك اعتماد وكالة الطيران الفيدرالية الأميركية FAA في مجال صيانة وعمرة الطائرات، وهما أهم الاعتمادات الدولية في هذا المجال واكثرها دقة فيما يخص جودة الجوانب الفنية.

وتابع: "يتم إجراء مراجعات دورية علي مدار العام من قبل هذه الجهات علي جميع أنشطة وأعمال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية سواء في جميع المطارات داخل أو خارج مصر في جميع محطات مصر للطيران، وتتم جميعها طبقا للمعايير والتشريعات الملزمة ودون تسجيل أية ملاحظات فنيه، بالإضافة إلى حصول الشركة على اعتماد العديد من سلطات الطيران المدني لمختلف الدول الأوروبية والإفريقية والعربية".

ووفقا للبيان، أهلت هذه الاعتمادات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتقديم خدماتها الفنية المختلفة من صيانة وعمرة الطائرات ومحركاتها وأجزائها ووحداتها لأكثر من 157 عميلا من مختلف شركات الطيران الأجنبية والعربية والمصرية.

وذكر بيان الوزارة المصرية أن أسطول شركة مصر للطيران يعد من أحدث أساطيل المنطقة من حيث متوسط عمر الطائرات في ضوء خطة تحديث وتطوير الأسطول المستمرة، كما تضع الشركة إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها ولا تتهاون في تنفيذ أي تعليمات دولية تعزز من هذه الإجراءات".

وأكد البيان أن جميع الطائرات التابعة للدول غير الأوروبية ومن بينها الطائرات المصرية تخضع لنظام تفتيش مفاجئ ومتكرر وغاية في الدقة تحت عنوان Safety of Foreign Aircraft (SAFA) بكافة المطارات الأوروبية وكذا الأطقم الفنية المرتبطة بتشغيل وصيانة تلك الطائرات كالركب الطائر ومهندسي الصيانة ويشمل التفتيش الفحص الفني وجميع أوراق واعتمادات الطائرة وأفراد الركب الطائر على متنها.

وأكد البيان إن الطائرة إيرباص A320-200، التي سقطت في رحلتها MS804 لم يسجل نظام متابعة الأعطال الفنية للطائرة Air Man سواء المستخدم بمصر للطيران أو المتصل بشركة إيرباص الفرنسية المصنعة للطائرة أية مشكلات فنية خلال أخر رحلات قامت بها الطائرة قبل وقوع الحادث.