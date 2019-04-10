وأوضح بومبيو خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي: "الحوثيون يهددون بأنظمة صواريخهم المدن الكبيرة في السعودية والإمارات والرحلات البحرية ومصالح أميركا في المنطقة".

وأضاف "إيران تمثل من خلال الحوثيين في اليمن تهديدا حقيقيا لمصالح أميركا بسبب تقديمها التدريب لهم والطائرات المسيرة عن بعد والتكنولوجيا العسكرية وكل هذا يمثل تهديدا لأمننا وأمن دول الخليج".

وخلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، أكد وزير الخارجية الأميركي على قوة العلاقة بين تنظيم القاعدة وإيران، ووصف الأخيرة "بالحاضنة" للتنظيم الإرهابي.

وقال بومبيو: "لقد استضافت إيران تنظيم القاعدة واحتضنته وسمحت له باستخدام أراضيها كمحطة عبور، وبالتالي فإنه لا شك بوجود علاقة بين القاعدة وإيران".

وعن إسرائيل، تحدث قائلا إن خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله حقيقي، وأشار إلى أن "إيران قد تلجأ إلى وضع أنظمة صواريخها داخل لبنان وسيجد الإسرائيليون أنفسهم مضطرين للرد".