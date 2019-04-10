وقالت الوكالة نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن اسماعيل، إن الحكومة استمعت خلال اجتماعها "إلى تقرير من مدير شرطة ولاية الخرطوم أوضح فيه استشهاد 11 شخصا بسبب أحداث أمس (الثلاثاء) من بينهم 6 من القوات النظامية".

ويعتصم عشرات آلاف السودانيين لليوم الخامس على التوالي، أمام مقر وزارة الدفاع السودانية وسط العاصمة الخرطوم، وحاولت قوات الأمن يوم الثلاثاء فض الاعتصام بالقوة إلا أن عناصر من الجيش تصدوا لهم ووقعت اشتباكات بين الطرفين وأسفرت عن سقوط ضحايا.

ورغم تلك الأحداث لا يزال الاعتصام مستمرا، وأظهرت لقطات جوية مصورة يوم الأربعاء حشودا ضخمة في موقع الاعتصام والشوارع المحيطة في مجمع يضم بالإضافة إلى وزارة الدفاع مقر إقامة البشير والمقر الرئيسي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وتعصف بالسودان منذ شهور احتجاجات أطلق شرارتها ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتصاعد وتيرتها في الأيام الماضية.

ومنذ السبت، الذي اختاره الناشطون بداية لمسيرتهم كي تتزامن مع ذكرى ثورة شعبية في السادس من أبريل عام 1985 أجبرت الرئيس جعفر النميري على التنحي، يعتصم الآلاف خارج مقر وزارة الدفاع.