ونقلت الصحيفة عن بيان الداخلية أنها شرعت في دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية.

وياتي هذه القرار بعد يوم من تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بشكل مؤقت إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي تهز البلاد منذ فبراير.

وقد وعد بن صالح الذي يرفضه الشارع بإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى تؤسس لعهد جديد.

وفي سياق متصل، نقلت قناة النهار عن رئيس الأركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح طلبه من" الشعب التحلي بالصبر في المرحلة المقبلة".