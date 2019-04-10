وأشارت النتائج شبه النهائية الأربعاء إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقترب من ولاية خامسة بدعم متوقع من الأحزاب القومية واليهودية الأرثوذكسية المتطرفة.

وفي المرحلة الأخيرة من حملته الانتخابية، تعهد نتانياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة من شأنها أن تدمر الآمال المتبقية في إقامة دولة فلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن الفلسطينيين سيطلبون مساعدة لمحاولة عرقلة هذه الخطط.

وأضاف أن نتيجة الانتخابات تعني منح دفعة لما أسماه "معسكر اليمين المتطرف" في السياسة الإسرائيلية.