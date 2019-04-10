واستهدفت الغارات ورشة تصنيع وتركيب للطائرات المسيرة ومخزنا لمنصات إطلاق الطائرات لتنفيذ العمليات الإرهابية .

وأشار التحالف إلى أن المليشيا الحوثيه تستخدم الأحياء السكنية ورشا لتركيب وتجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار وكذلك تصنيع الألغام والعبوات المبتكرة.

وأكد التحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مشيرا إلى أن التحالف اتخذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

وكان قد قُتل وأصيب 37 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادي إثر غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي، في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

واستهدفت الغارات تعزيزات للمليشيا الحوثية، في قرية نجد القرين غربي منطقة يعيس في جبهة بمريس.

وأسفرت الغارات عن مصرع 25 حوثياً، بينهم القيادي الميداني، أيوب السامعي قائد ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للمليشيا، وجرح 12 آخرين، ووفقاً لموقع وزارة الدفاع.

كما أدت الغارات إلى تدمير طقمين يحملان تعزيزات، وعربة بي ام بي.