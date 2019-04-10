وقالت مصادر في العمالقة إن قواتهم تصدت مساء الثلاثاء لهجوم كبير للمتمردين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى و جرحى قبل أن يتم دحر الهجوم.

وسقط قتيل من أفراد القوات المشتركة وأصيب اثنان آخران في قصف للمتمردين على مواقع شرقي مدينة الحديدة.

وجرى تراشق للنيران والقصف في الأحياء الشرقية للمدينة وسط وصول تعزيزات للمتمردين إلى شرقي المدينة وارتداء البعض زي قوات الأمن المركزي واستخدامهم للدراجات النارية في تحركهم .

كما شهدت مدينة حيس مواجهات وتبادلا للقصف، ما يعكس نية الحوثيين تفجير الوضع عسكريا والانقلاب على اتفاق السويد بشأن الحديدة.