وقال ترامب بحضور السيسي في المكتب البيضاوي: "أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم".

وأضاف "لم تكن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة جيدة كما هي عليه الآن".

وقال ترامب أيضا للصحفيين إن هناك أمورا مهمة سيناقشها ترامب والسيسي تتتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قد قال إن ترامب سيناقش مع ضيفه التوترات في الشرق الأوسط والأمن بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ووصف مسؤولون في الإدارة الأميركية زيارة الرئيس المصري لواشنطن بالهامة، التي تعكس علاقات استراتيجية قوية.

وعن أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، أشار المسؤولون إلى أن الرئيسين ترامب والسيسي لديهم نفس القلق من أنشطة تلك الجماعة.

وكان الرئيس المصري قد التقى بمقر إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع للقضايا الإقليمية والدولية.

كما استقبل الرئيس السيسي مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير.