سكاي نيوز عربية - أبوظبي قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، الثلاثاء، إنه لا تهاون أو تسامح مع كل من يحاول زعزعة استقرار مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها.