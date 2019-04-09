وأشار الفريق أول إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائما التزامهم الكامل بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائما حصنا منيعا لشعب مصر ودرعا قويا للوطن.
وجاءت تصريحات زكي، خلال حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019"، والتي تستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.
وأكد زكي على ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة مستقبلية توكل إليها.
كما أثنى القائد العام على سرعه تلبية الاحتياطي المستدعى لنداء الوطن ومشاركتهم في المناورة "بدر 2019"، مؤكداً أنهم نبت أصيل من شباب مصر وقدوة في الانضباط والتفاني وخدمة الوطن.