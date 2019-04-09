وقالت مصادر ميدانية لسكاي نيوز عربية إن "طائرة حربية تابعة للجيش الليبي الوطني شنت غارة على موقع للميليشيات في مطار طرابلس العالمي".

وتعد هذه الضربة الجوية هي الثانية التي توجهها قوات الجيش الوطني إلى الميليشيات التي تتخذ من مطار طرابلس موقعا لها.

وكان الجيش قصف، الاثنين، الميليشيات الموجودة في المطار الواقع جنوبي العاصمة والمتوقف عن العمل، وذلك بعد انسحاب القوات المسلحة منه، مساء الأحد.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أكد المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، تنفيذ ضربة جوية على مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس.

وأوضح أن قوات الجيش لم تستهدف طائرات مدنية، بل استهدفت طائرة "ميغ" متوقفة في المطار.

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة الجيش الليبي على مناطق استراتيجية حول العاصمة طرابلس في الأيام الماضية، ليدخل، الاثنين، منطقة جديدة في إطار معركة "طوفان الكرامة".

وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن قوات الجيش سيطرت على منطقة وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس، حيث أظهرت لقطات مصورة احتفال الجنود بهذا التقدم بالتزامن مع ترحيب شعبي.

وبعد تأمين وادي الربيع، تقدمت القوات، وفق المصادر نفسها، إلى منطقة عين زارة لتخوض حرب شوارع ومواجهات عنيفة مع الجماعات المسلحة.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بدأ عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، الأسبوع الماضي.