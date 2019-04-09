وعقد غريفيث لقاء مع زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي مساء الاثتين.

وقال الناطق الرسمي للمتمردين محمد عبدالسلام، إن عبد الملك الحوثي التقى غريفيث لمناقشة اتفاق الحديدة، وضرورة الإسراع في تنفيذه.

خروقات مستمرة

وتتزامن زيارة غريفيث مع تصعيد المتمردين لخرق وقف إطلاق النار في الحديدة. إذ ذكرت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة دارت خلال ساعات الليل بين قوات ألوية العمالقة والحوثيين في التحيتا جنوبي الحديدة بالتزامن مع قصف مكثف للحوثيين ومحاولات للتسلل من المدخل الجنوبي للمديرية.

وتركزت الاشتباكات في محيط المدخل الجنوب بجهة السويق والمزارع المجاورة قرب الخط الإسفلتي. وشهدت منطقة الجبلية جنوبي التحيتا تصعيداً مستمراً، للقصف العنيف.

وتزامن ذلك مع هجمات ومحاولات زحف على مديرية حيس من اتجاهي الشرق والشمال.

كما شهدت الدريهمي أيضاً تبادل للقصف بين الحوثيين وقوات المقاومة المشتركة.

وأكدت ألوية العمالقة مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين في قصف للحوثيين على مواقع في محيط مدينة الصالح شرقي مدينة الحديدة.