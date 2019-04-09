ويقول مغردون إن السيدة، التي لم يُعرف اسمها بعد، تعتلي أسطح سيارات لتردد هتافات تطالب بتغيير نظام الرئيس عمر البشير، وتلقي بصوتها العذب شعارات حماسية، تضفي طابعا ترفيهيا على التظاهرات.

ويظهر في أحد المقاطع المصورة المرأة المجهولة وهي تغني: "شعبي يريد"، ليردد المتظاهرون من ورائها "ثورة".

وتكرر المرأة جملة "حبوبتي كنداكة" عدة مرات، في إشارة إلى النساء السودانيات المشاركات في الاحتجاجات. وكانت كلمة كنداكة تطلق على الملكات النوبيات قديما.

ويوم السبت، توجه محتجون في مسيرة باتجاه وزارة الدفاع السودانية لتسليمها مذكرة تحث الجيش على الانحياز لهم. ووصلوا إلى مجمع الوزارة رغم محاولات قوات الأمن منعهم، وأقاموا مخيما هناك.

وقال شهود إن الأعداد خارج المجمع تزايدت، الاثنين، رغم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى هناك.