وأشار المسماري في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن قطر حركت أذرعها الإعلامية وميليشياتها لمواجهة عملية الجيش الليبي في طرابلس.

ميدانيا، أوضح المسماري أن قوات الجيش تتقدم نحو العاصمة طرابلس من عدة محاور مشيرا إلى أن العمليات العسكرية في طرابلس تراعي المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.

وكان المسماري قد أكد خلال مؤتمر صحفي أن معركة "طوفان الكرامة" تسير وقف الخطة الموضوعة، مؤكدا سيطرة الجيش على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "مطار طرابلس بخير وتحت سيطرة القوات المسلحة، بالإضافة إلى المناطق الواقعة أمامه".