وأشار المسماري في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن قطر حركت أذرعها الإعلامية وميليشياتها لمواجهة عملية الجيش الليبي في طرابلس.
ميدانيا، أوضح المسماري أن قوات الجيش تتقدم نحو العاصمة طرابلس من عدة محاور مشيرا إلى أن العمليات العسكرية في طرابلس تراعي المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.
وكان المسماري قد أكد خلال مؤتمر صحفي أن معركة "طوفان الكرامة" تسير وقف الخطة الموضوعة، مؤكدا سيطرة الجيش على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "مطار طرابلس بخير وتحت سيطرة القوات المسلحة، بالإضافة إلى المناطق الواقعة أمامه".
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أنه تم وضع "مظلة جوية" فوق قوات الجيش في طرابلس لرصد أي طائرة معادية في الأجواء، ومراقبة العصابات المعادية على الأرض، وتبليغ غرفة العمليات، بالإضافة إلى التعامل مع أي هدف أرضي".
أما بالنسبة لمطار معيتيقة، فأكد المسماري أن المطار خاضع لسيطرة الميليشيات، وأن هناك عمليات تهريب للأموال تتم منه نحو تركيا.
وولفت إلى أن "ضرباتنا على مطار معيتيقة لا تستهدف وقف الطيران المدني هناك بل استهدفنا طائرتين بعملية دقيقة"، مضيفا أن الميليشيات "لديها طائرة في مطار معيتيقة تحاول نقلها إلى مصراتة".