ومن خلال سلسلة تغريدات عبر حساب الإرياني الرسمي في تويتر، قال المسؤول اليمني: "مواطنون يوثقون لحظة انفجار سعوان والذي حدث بعد تصاعد كثيف للدخان من داخل أحد الهناجر واندلاع نيران وعدد من الانفجارات الصغيرة".

وأضاف: "كما أنه لم يكن هناك أية اصوات للطيران او صواريخ لحظة الانفجار، ما يؤكد أن الحادث ناجم عن انفجار مخازن للأسلحة أو معمل لتجميع الصواريخ او الأسلحة الكيماوية"، معززا تغريدته بمقطع فيديو .

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة، والضغط على المليشيات لوقف عمليات تخزين الأسلحة في الأحياء السكنية، وتحويل المدن الآهلة بالسكان إلى معامل لتجاربها وإدارة أنشطتها التخريبية.

لا أصوات لطائرات

وأظهر مقطع الفيديو عدم وجود صوت لطائرات حربية كما لم تظهر اللقطات صورا لصواريخ استهدفت الموقع الذي يبدو أن ميليشات الحوثي تستخدمه كمخزن للأسلحة أو معملا لتصنيع الصواريخ.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن العمليات تستهدف مواقع المليشيات خارج صنعاء، وكانت آخر عملية استهدفت تجمعات الحوثيين في مديرية نهم التي تبعد عن صنعاء مسافة 50 كيلومترا.

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين يتعمدون انتهاك القانوني الدولي الإنساني باستخدامهم المواقع المدنية لتصنيع وتجميع الطائرات المسيرة إضافة إلى إطلاقهم للصواريخ من مناطق سكنية.