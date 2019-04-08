وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، إن واشنطن "تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس" وتحث على إجراء محادثات لوقف القتال.



وأضاف أن واشنطن أوضحت اعتراضها على الهجوم العسكري الذي تشنه قوات الجيش، وحثها على الوقف الفوري لهذه العمليات".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، منعت روسيا صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات الجيش الوطني الليبي لوقف تقدمها إلى طرابلس.

وحسب فرانس برس فإن الوفد الروسي في الأمم المتحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي، بحيث تصبح دعوة كل الأطراف الليبية المسلّحة إلى وقف القتال، وليس فقط قوات الجيش الليبي.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد، الجمعة، جلسة مغلقة طارئة لبحث الوضع في ليبيا.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، عملية "طوفان الكرامة" الرامية إلى دحر الجماعات المسلحة من العاصمة.