وشدد عبدالسلام، على أن الجيش الوطني لا يريد التصعيد، "لكن إن استمر القصف سنجد أنفسنا مضطرين للرد عليهم".

أضاف "نحن نقوم بواجب وطني تجاه أهلنا في ليبيا و لا نسعى لمكاسب سلطوية".

ميدانيا، تواصلت المواجهات بين الجيش الوطني الليبي والتنظيمات المسلحة على عدة محاور من العاصمة طرابلس مع دخول سلاح الجو على خط المعركة.

والأحد، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي أفشل هجمات للجماعات المسلحة في محيط المطار بدعم وإسناد من طائرات الجيش الوطني التي شاركت للمرة الأولى منذ بدء عملية "طوفان الكرامة".

وأوضح المسماري، أن العمليات العسكرية مستمرة ولم تسجل الأحد أي حالات استشهاد في صفوف الجيش الوطني الليبي.

وأثنى المسماري على مشاركة سلاح الجو في عملية "طوفان الكرامة" والتي ساعدت في تقدم القوات البرية عبر شوارع مهمة في العاصمة.

وذكر أن العمليات العسكرية للجيش الوطني تتم عبر 7 محاور في طرابلس، في الوقت الذي تحاول فيه جماعات مسلحة مرتبطة بحكومة الوفاق تنفيذ هجمات مضادة، وصفها المسماري بـ(الغير مجدية)، وذلك نظرا "لعدم وجود توازن في حجم قوتهم مقارنة بقوة جيشنا".