وقال المتحدث باسم البعثة، جان علم: "لم تحصل هدنة. لكننا نأمل بموقف إيجابي" من جانب المعسكرين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

من جانبه صرح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي: "حتى الآن، لم تتمكن فرقنا من الدخول إلى مناطق المواجهات".

وكانت البعثة في قالت في بيان إنها "تدعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة 16:00 و18:00 (14:00 إلى 16:00 غرينيتش) من اليوم لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي".





