وذكر بيان الوزارة أنه "أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم. تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون (مدونة بخط اليد) بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته".

وتابع البيان: "نتج عن ذلك استشهاد النقيب، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية حيث توفي قائد السيارة متأثراً بإصابته، كما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج".

وأضاف: "على الفور انتقلت القيادات الأمنية لمحل الحادث، وجاري تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة".

ونشرت صحيفة "الوطن" المصرية مقطع فيديو يرصد لحظة الهجوم على سيارة الشرطة بمنطقة "النزهة".

وذكرت الصحيفة أن الهجوم نفذه شخصان كانا يستقلان سيارة "هيونداي ماتريكس" سوداء اللون، حيث هاجما سيارة الشرطة بمنطقة "النزهة" بشكل مفاجئ، وأطلقا النار على العناصر الأمنية.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متطرفة، استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن.