وقالت البعثة في بيان إنها "تدعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة 16:00 و18:00 (14:00 إلى 16:00 غرينيتش) من اليوم لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وشنت طائرات للجيش الوطني، الأحد، غارات على مواقع الجماعات المسلحة في محيط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمرة الأولى بعد يومين من بدء عملية "طوفان الكرامة".

وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات جنوبي طرابلس، في أول قصف جوي من قبل الجيش منذ بدء العملية.

وكان الجيش أطلق، مساء الخميس عملية "طوفان الكرامة" الرامية إلى دحر الجماعات المسلحة من العاصمة، دون أن يقحم سلاح الجو في العمليات العسكرية.