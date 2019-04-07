وذكرت ألوية العمالقة في بيان لها، أن مواقعها في منطقة الجبلية بالتحيتا تعرضت لقصف المتمردين الحوثيين بالمدفعية الثقيلة والدبابات وقذائف الهاون، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف "العمالقة".

وكان جندي تابع لألوية العمالقة قد قتل، السبت، في قصف مماثل على مواقعها في حيس جنوب شرقي الحديدة، حيث يستمر الحوثيون في تصعيد خرقهم لقرار وقف إطلاق النار.

يأتي هذا بالتزامن مع الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي لإنقاذ اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة الانتشار في المحافظة الساحلية.