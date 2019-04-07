وقال الموقع إن الهجوم نفذه شخصان كانا يستقلان سيارة "هيونداي ماتريكس" سوداء اللون، حيث هاجما سيارة الشرطة بمنطقة "النزهة" بشكل مفاجئ، وأطلقا النار على العناصر الأمنية.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن المجهولين قتلا ضابطا، ثم لاذا بالفرار، مشيرة إلى أن عملية المطاردة والتعقب مستمرة لإلقاء القبض عليهما.

وتابعت أن الضحية يشتغل معاون مباحث، مشيرة إلى أنه كان في مأمورية لتفقد الحالة الأمنية في دائرة القسم.

وجرى فتح تحقيق عاجل في الحادث لمعرفة أسبابه ودوافعه، كما يتم حاليا التحقق من كاميرات المراقبة في مكان الحادث من أجل الوصول إلى المشتبه فيهما.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متطرفة، استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن.

وتواصل السلطات الأمنية في مصر المواجهات للقضاء على المجموعات المسلحة، التي تنتشر بشكل كبير في شبه جزيرة سيناء.