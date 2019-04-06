وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، في بيان إن "وضع علم إقليم كردستان العراق من دون العلم العراقي خلال استقبال الأمير فيصل بن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، الجمعة، كان خطأ بروتوكوليا فرديا غير مقصود".

وأوضح أن "دعم الأردن لوحدة العراق وتماسكه موقف أردني ثابت لا يتبدل، تعبر عنه المملكة قولا وفعلا"ً.

واكد القضاة "اعتزاز الأردن بالعلاقات المميزة والأخوة التاريخية التي تربطه بجمهورية العراق الشقيق، وحرصه على تطوير التعاون والتنسيق في شتى المجالات وبما ينعكس إيجابا على البلدين الشقيقين".

وشدد على "موقف الأردن الثابت في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه"، مشيرا إلى أن "العراق الذي حقق نصرا تاريخيا على العصابات الإرهابية بتضحيات جسام هو ركن أساس من أركان استقرار المنطقة".

وعبر القضاة عن "اعتزاز المملكة بعلاقاتها مع جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق في إطار الدولة العراقية الموحدة، وفي سياق الموقف الأردني الثابت في الوقوف إلى جانب العراق لإعادة البناء وتثبيت الاستقرار".

ووصل برزاني، الجمعة، إلى الأردن للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انطلق السبت في السويمة على شاطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان).

وأظهرت لقطات وصور عدم وجود علم العراق إلى جانب علم إقليم كردستان في قاعة استقبال كبار الضيوف في المطار.

من جانبه، عبر العراق في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، عن اعتزازه العميق، وتمسكه بالعلاقات الأخوية والوثيقة، التي تربطه مع المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا على أنها ترتكز على الاحترام المتبادل، والإيمان المطلَق بأن قوة البلدين تكمن في الحفاظ على هذه العلاقات، والبناء عليها لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وجاء في البيان: "يعرب العراق عن تقديره لما يحققه الجانبان من إنجازات على صعيد التعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية".