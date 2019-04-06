وأوضح السراج، في كلمة متلفزة، السبت، أنه فوجئ بتحرك الجيش الليبي ووصوله إلى طرابلس، معتبرا ذلك انقلابا على التفاهمات التي جرت في السابق من أجل إنهاء الأزمة السياسية.

وأضاف أنه أعلن حالة النفير العام للتعامل مع أي تحرك يقوض الاستقرار، ودعا إلى التصدي للقوات التي تتقدم نحو طرابلس.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش تقدمها داخل طرابلس ضمن العملية العسكرية الواسعة "طوفان الكرامة" التي أطلقتها، الخميس، لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة، من بينها المطار الدولي والزهراء والساعدية والعزيزية وترهونة وغريان ومقر اللواء الرابع والهيرة.