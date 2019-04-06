وشوهد في الفيديو جنود الجيش الليبي يطلقون النيران من مدافع مثبتة على مركبات عسكرية في أحد أحياء عين زارة.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش تقدمها داخل طرابلس ضمن العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها يوم الخميس لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة، من بينها الزهراء والساعدية والعزيزية وترهونة وغريان ومقر اللواء الرابع والهيرة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن مساء الجمعة، السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد بدأ الخميس، هجوما بهدف السيطرة على طرابلس من قبضة الميليشيات.

وأكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن "العمليات لا تزال مستمرة .. لم نتوقف ولن نتوقف حتى إتمام المهمة.. وهناك ترحيب كبير من أهالي المناطق التي مررنا بها". وأضاف أن الأمر "قد حسم.. وليس أمامنا إلا النصر فقط".

وشدد المتحدث على أن "العمل الإنساني أولوية قبل العمل العسكري".

ولفت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يتابع تحركات كل الوحدات، وقد "شدد على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم".