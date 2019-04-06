وحددت المحكمة جلسة 22 يونيو المقبل للحكم على جميع المتهمين، وعددهم 26 متهما.

وأسندت النيابة المصرية للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق "الأهرامات الثلاثة".

كما تضمنت التهم التي أدين فيها المتهمون حيازة أسلحة نارية وذخائر وارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق المنتمي لتنظيم الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، شنت جماعات مسلحة هجمات على مرافق حيوية ومنشآت سياحية واستهدفت قوات الجيش والشرطة في عدد من المناطق.

وتسعى قوات الأمن في مصر إلى ملاحقة الخلايا الإرهابية، التي تنشط من حين لآخر لتنفيذ أعمال إرهابية للإضرار بالاستقرار في البلاد.