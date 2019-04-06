وذكر البيان العسكري: "نستنكر بشدة القصف الإرهابي الغاشم على المدنيين في منطقة العزيزية من قبل طائرات المليشيات الإرهابية المسلحة".

وأشارت إلى أن الطائرات انطلقت من مهبط الثانوية الجوية في مصراتة.

وقال ناشطون إن إحدى الغارات طالت منزلا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من عائلة واحدة.

وتوعد الجيش الوطني بالرد على الاعتداء، قائلا: "سيكون ردنا قاس جداً على هؤلاء الإرهابيون بما يكفل حماية المدنيين ويضمن عدم الاعتداء عليهم مرةً أخرى".

وفي وقت سابق أعلن الجيش الليبي غرب البلاد منطقة عسكرية يحظر فيها الطيران، وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي اللواء محمد المنفور بأنه سيجري استهداف أي طائرة حربية معادية كما سيتم قصف المطار التي أقلعت منه الطائرة.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش تقدمها داخل طرابلس ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها يوم الخميس لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس، من بينها العزيزية ومطار طرابلس الدولي والزهراء والساعدية وعين زارة.