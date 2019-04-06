وتعتزم الأمم المتحدة عقد مؤتمر في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا من 14 إلى 16 أبريل لبحث الانتخابات باعتبارها سبيلا للخروج من الصراع الدائر بالبلاد منذ ثمانية أعوام.

وقال سلامة للصحفيين في طرابلس إن الأمم المتحدة تعمل على منع تصعيد الأزمة في ليبيا.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها داخل طرابلس ضمن عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة" أطلقتها، الخميس.

وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس، من بينها الزهراء والساعدية وعين زارة، في وقت تواصل فيه القوات عمليتها العسكرية لتحرير المدينة من الميليشيات.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن مساء الجمعة، السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي أن عملية تحرير طرابلس، التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة"، انطلقت من مناطق شرق ليبيا إلى الجفرة في الجنوب، ثم إلى الغرب.

ونجحت القوات المسلحة في السيطرة على المطار بعد منطقتي غريان وترهونة بالكامل، بحسب المسماري.

ودعا مجلس الأمن في بيان رئاسي غير ملزم كل القوات إلى إنهاء التصعيد ووقف كل النشاط العسكري. لا يمكن حل هذا الصراع عسكريا.

من جهة أخرى، دعا وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتمع شمال غرب فرنسا إلى "وقف فوريّ لكلّ التحركات العسكرية نحو طرابلس".

وكانت العديد من الدول قد عبرت قلقها بالغ بشأن القتال حول مدينة غريان الليبية وحثت جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور.