وقالت أسرة سيرجيو زانوتي، وهو رجل أعمال من بريشا، إنه احتجز في جنوب تركيا قرب الحدود السورية قبل نحو ثلاث سنوات.

ولم تُنشر أنباء تذكر عن اختطافه إذ كانت حكومة روما حريصة على التزام الصمت أثناء سعيها لإطلاق سراحه.

وقال مكتب كونتي في بيان "في نهاية عملية مخابراتية واستقصائية ودبلوماسية دقيقة ومعقدة... استطعنا اليوم تحقيق إطلاق سراح سيرجيو زانوتي".

وأضاف البيان "يبدو مواطننا في حالة جيدة عموما وخلال ساعات قليلة سيعود إلى روما". ولم يكشف البيان تفاصيل بشأن احتجاز الرجل أو إطلاق سراحه.

ونشر محتجزو زانوتي تسجيلين مصورين على الأقل له أثناء احتجازه. وظهر في أحدها جاثيا على ركبتيه بين رجلين ملثمين وهو ينظر إلى الكاميرا ويناشد الحكومة في روما التدخل ومنع إعدامه.