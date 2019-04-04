وقال بيان للجيش العراقي، إن قواته "تمكنت من قتل 14 عنصر من داعش بعدما أخرجتهم السيول من جحورهم".

وأضاف البيان: "كان لسيول الأمطار أثرا فعالا في إخراج عناصر داعش من جحورهم في وادي قرحة، جنوب غرب داقوق في محافظة كركوك، حيث تمكن طيران الجيش من استهدافهم وقتل أعداد كبيرة منهم في عدة طلعات جوية".

منشورات ترصد "مكافأة فلكية" للقبض على البغدادي

وألقت طائرات تابعة للجيش العراقي، الأربعاء، منشورات فوق سماء مدينة الرمادي تعلن فيها عن مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.



وحث المنشور، الصادر عن التحالف الدولي وأسقطته طائرات تابعة للجيش العراقي، أهالي الرمادي على الإبلاغ عن البغدادي، وجاء فيه "قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم.. وهو الآن مختبئ بأمان بعيدا عن الموت والدمار الذي زرعه. بمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره".



