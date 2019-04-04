وحسب ما ذكرت صفحة وزارة الداخلية المصرية على "فيسبوك" فقد أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع القوات البحرية، الخميس، محاولة تشكيل عصابي لتهريب أكثر من طني من مخدر الهيروين و99 كيلو غراما لمخدر "الآيس" إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة في بيانها أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطيرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد.

ولجأ التشكيل العصابي إلى إعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية "ترفع علم إحدى الدول الأجنبية" لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها إلى مصر.

وقد تمكنت السلطات من رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابي وهم "مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات و سلاح و7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية).

وتم استهداف السفينة خلال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها، رغم صعوبة الأحوال الجوية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض، احتوى على 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام يبلغ وزنها طنان و147 كيلو غراما.

كما عثر على 99 لفافة لمخدر "الآيس الخام" يقدر وزنها بـ99 كيلوغراما، فضلا عن مبالغ مالية بلغت 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أميركيا.

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استهداف باقي عناصر التشكيل من المصريين داخل البلاد".