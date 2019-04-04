ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن عن ألوية العمالقة أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة للمتمردين تحمل مواد شديدة الانفجار.

وتم إسقاط الطائرة قبل وصولها إلى أهدافها في جبهة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وذلك بالتزامن مع هجوم للمتمردين خلال ساعات الليل على مواقع القوات المشتركة في المنطقة.

وذكرت ألوية العمالقة أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات إلى مناطق قريبة من مديرية التحيتا.

وتشهد جبهة الساحل الغربي توتراً عسكرياً متصاعداً خلال الأيام الأخيرة بعد تعنت ميليشيات الحوثي من تنفيذ التزاماتها بشأن اتفاق السويد، ومنعها عمال برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.