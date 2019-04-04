وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال القصبي إن السعودية قدمت منحة للعراق بمبلغ مليار دولار أميركي للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق.

وأعلن القصبي عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد غدا (الخميس)، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وقال الوزير السعودي في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، إن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.