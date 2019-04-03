وأطلق مستوطنان النار على الشابين الفلسطينيين، بزعم محاولة أحدهما تنفيذ عملية طعن عند حاجز بيتا في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.

وأغلق الجيش الإسرائيلي منطقة الحادث والطرق المؤدية لها، وعزز من وجوده في المكان، ونصب عددا من الحواجز العسكرية، وأغلق حاجز حوارة بوجه المارة.

ونفى شهود عيان المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن وقوع عملية طعن، وقالوا إن أحد الشابين سائق شاحنة تحمل لوحة إسرائيلية، وقد ترجل منها بسبب إغلاق المستوطن للطريق.

بعدها قام أحد المستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على الشاب، فيما أصيب آخر يعمل في "كراج" للسيارات خلال عملية إطلاق النار بالمنطقة.