ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، ويحل ضيفا الثلاثاء على فياريال المتواضع (المركز 17 من أصل 20)، وذلك قبل استضافته نادي العاصمة الإسبانية في قمة الدوري السبت، وحلوله ضيفا على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل الجاري.

ورغم الفارق الذي يتمتع به برشلونة في صدارة الدوري المحلي، أكد فالفيردي، الاثنين، عدم وجود "أي سيناريو مناسب لإراحة لاعب مثل ليو. سنرى غدا (الثلاثاء)".

وردا على سؤال عن احتمال إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة فياريال، أجاب المدرب الإسباني: "نعلق أهمية كبيرة عليها. كثيرون يضعون نصب أعينهم مباراة دوري الأبطال وأيضا مباراة أتلتيكو (...) لكن النقاط الثلاث غدا توازي بأهميتها نقاط مباراة أتلتيكو".

وشدد المدرب الباحث عن قيادة الفريق إلى لقبه الثاني تواليا في الليغا، على أن مباراة فياريال "مثالية للفوز بها. لا يفوتني أن خصومنا ينتظرون تعثرا منا لتعزيز آمالهم باللحاق بنا. لا نريد منحهم أي فرصة".

وتابع: "تتبقى لنا 9 مباريات، وفي حال فزنا بـ6 منها نتوج أبطالا. لكن الحاجة للفوز بـ6 مباريات (فقط) لا تعني أننا فزنا (من الآن) بلقب الدوري، إذ يتبقى أمامنا الكثير من العمل".

كما اعتبر مدرب الفريق الكتالوني أن التقارير الصحفية عن احتمال انتقال مهاجم أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان من فريقه الحالي إلى برشلونة "لن تؤثر على مجرى مباراة الفريقين في عطلة نهاية الأسبوع".

وأوضح: "لقد اعتدنا على هذا الأمر"، في إشارة الى التقارير المتكررة منذ أشهر عن احتمال انتقال المهاجم المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018.